الإفراج عن الصحفي صالح عطية


Publié le Vendredi 16 Septembre 2022 - 12:02 قراءة: 0 د, 11 ث
      
أكد المحامي سمير ديلو أنه تقرر الإفراج عن الصحفي صالح عطية اليوم الجمعة 16 سبتمبر 2022، وذلك بإقرارا الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة العسكرية القاضي بسجنه لـ3 أشهر، علما أنّ المدة انتهت يوم 9 سبتمبر الجاري.


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