الكرة الطائرة(النهائي): اجراء الجولة الاولى بين الترجي الرياضي و النجم الساحلي يوم 17 افريل الجاري

اعلنت الجامعة التونسية للكرة الطائرة اليوم الثلاثاء ان موعد الجولة الأولى من نهائي مرحلة التتويج الممتازة أكابر بين الترجي الرياضي التونسي و النجم الرياضي الساحلي ستدور يوم الجمعة 17 أفريل 2026 على الساعة الخامسة مساء (س17) بقاعة الزواوي .

يذكر ان الفريق الذي يفوز ب3 جولات يتوج بلقب البطولة.