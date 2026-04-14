منوبة/ توفر 20الف و952 راسا من الاضاحي، لتغطية جزء من الطلب

كشفت مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمنوبة عن توفر 20 ألفا و952 رأسا من الأضاحي بالجهة بين خرفان وأكباش وماعز، مع إمكانية تعزيز هذا المؤشر من خلال حركية سوق الدواب بالجهة ودعم العرض بها من ولايات مجاورة.كان ذلك خلال أشغال اللجنة الجهوية لمتابعة تطور الأسعار وضمان التزويد والتصدي للتهريب والتجارة الموازية المنعقدة في موفى الأسبوع المنقضي بولاية منوبة تحت إشراف والي الجهة محمود شعيب، وحضور مصالح الإدارة الجهوية لديوان تربية الماشية وتوفير المرعي، والتي تم التطرّق خلالها للاستعدادات الجارية لعيد الاضحى.وأفضى الجرد الأولي لورشات تربية وتسمين الضأن الموجهة للأضاحي الذي قامت به الإدارة الجهوية لديوان تربية الماشية إلى تسجيل قطيع يُقدّر بـ 14652 رأسا من الخرفان موزعة على 254 مربيا بمختلف معتمديات الولاية، إلى جانب توفر 4492 كبشا و1808 رأس ماعز.وبيّنت المعطيات في ذات الجرد أنّ موسم الولادات سجّل نسقا عاديا، مع استقرار نسبي في الحالة الصحية للقطيع بفضل المتابعة البيطرية الدورية، وانعكس منع ذبح الإناث الذي ساهم في توجه المربين نحو ذبح الذكور، نسبيا على حجم المتوفرات.وتمت الإشارة إلى أنّ مخزون الأضاحي يغطّي جزءا ضئيلا من الطلب، والى أن توازن السوق يبقى رهين التحكم في كلفة الإنتاج وتحسين نجاعة مسالك التوزيع، بما يضمن استقرار الأسعار ويحافظ على القدرة الشرائية للمواطن.وتعد نقطة بيع الاضاحي بالسعيدة، إحدى آليات تحسين العرض وتعديل الأسعار، وقد انطلقت الاستعدادات لتهيئتها وفتحها في الآجال المبرمجة ككل سنة، وسط حاجة ملحة لإنجاحها على منوال السنوات السابقة، وضمان مشاركة أكثر عدد ممكن من الفلاحين ومربي الماشية باعتبار دورها في خلق التوازن بين العرض والطلب ومدى الاقبال الذي شهده عيد الأضحى المنقضي.وفي هذا الشأن، اعتبرتاللجنةأنّ دعم هذه النقطة يمثّل أولوية، لذلك يجب تضافر جهود جميع الأطراف لتوفير الاضاحي بها.من جانبها، استعرضت كلّ من مصالح الديوان ومصالح المراقبة البيطرية استعداداتها لمراقبة صحة وسلامة الأضاحي بمختلف النقاط، فضلا عن استعراض خطة الإدارة الجهوية لهيئة سلامة الصحيّة للمنتجات الغذائيّة بمنوبة بخصوص الذبح العشوائي، ومراقبة القصابين، وتوزيع اللحوم الحمراء.بدوره، قدّم المدير الجهوي للتجارة، فتحي خضاورية، برنامج تدخل الإدارة من خلال مراقبة نقطة بيع أضاحي العيد بالميزان، ومتابعة مدى شفافية المعاملات، واحترام الأسعار المرجعية المحددة في الغرض ومراقبة الموازين القانونية، وتأمين حسن سير المعاملات بمختلف نقاط البيع المنظمة والموسمية من خلال تأمين زيارات تفقد لهاته الفضاءات للوقوف على المتوفرات من الاضاحي داخلها ومتابعة مستويات الاسعار المتداولة بها.