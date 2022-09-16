النزول بالعقاب البدني في حق راشد الخياري


Publié le Vendredi 16 Septembre 2022 - 10:57 قراءة: 0 د, 30 ث
      
أفادت إذاعة " موزاييك" اليوم الجمعة أنّ الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس قضت مساء أمس الخميس بقبول اعتراض النائب السابق راشد الخياري شكلا وفي الأصل باقرار الحكم الابتدائي الغيابي الصادر في حقه.


وقالت الإذاعة وفق مصادرها انه تقرر النزول بالعقاب البدني من عامين الى ستة أشهر سجنا مع خطية مالية قدرها 1000 دينار.

وكانت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس قضت غيابيا بسجن راشد الخياري مدة عامين اثنين مع النفاذ العاجل على خلفية شكاية تقدّمت بها ضده وزارة التربية إثر ترويجه لتسجيل فيديو حول فحوى زيارة أداها الى معهد" النور" للمكفوفين ببن عروس .
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