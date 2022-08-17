القبض على زوجين قتلا استاذ جامعي متقاعد


Publié le Mercredi 17 Août 2022 - 12:52قراءة: 0 د, 26 ث
      
تمكن أعوان فرقة الابحاث والتفتيش للحرس الوطني بفوشانة أمس من القبض على زوجين قتلا اكبر استاذ جامعي متقاعد مختص في المالية والتصرف.


واعترف الزوجان أن الضحية انتدبهما للعمل في ضيعته و قد استغلا عيشه بمفرده وخططا لقتله وسرقة أموال ومصوغ وسيارة...

وفي يوم الواقعة شدا وثاقه ثم هشما له راسه ب"بالة" واستوليا على مبلغ 1600 دينار ،وهاتفه الجوال ولاذا بالفرار على متن سيارته متجهان إلى مدينه الكاف بقصدد اجتياز الحدود التونسية الجزائرية خلسة الا أنه تم القبض عليهما من قبل فرقة الابحاث والتفتيش للحرس الوطني بفوشانة .



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