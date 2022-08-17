واشنطن تدعو قيس سعيّد للمشاركة بقمة الولايات المتحدة وإفريقيا


Publié le Mercredi 17 Août 2022 - 07:44قراءة: 0 د, 49 ث
      
دعت واشنطن الرئيس قيس سعيّد إلى المشاركة في قمة قادة الولايات المتحدة وإفريقيا في ديسمبر المقبل، وأكدت أهمية اعتماد قانون انتخابي في تونس “يتيح أوسع مشاركة ممكنة”، وفق بيان للسفارة الأمريكية الثلاثاء.


جاء ذلك خلال لقاء جمع القائمة بأعمال السفارة الأمريكية في تونس ناتاشا فرانشيسكي ووزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي الجمعة.
وقدمت فرانشيسكي، خلال اللقاء، دعوة إلى الرئيس سعيّد للمشاركة في قمة قادة الولايات المتحدة وإفريقيا (U.S.-Africa Leaders Summit).


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ووفق البيان، فإن هذه القمة ستُعقد في واشنطن بين 13 و15 ديسمبر المقبل، و”ستؤكد أهمية العلاقات الأمريكية الإفريقية وزيادة التعاون حول الأولويات العالمية المشتركة”.

كما ناقشت فرانشيسكي والجرندي “الشراكة القائمة بين البلدين بشأن القضايا الإقليمية والعالمية”.

ودعت فرانشيسكي إلى “المضي قدما في عملية إصلاح تشاركية وشفافة، بما في ذلك اعتماد قانون انتخابي يتيح أوسع مشاركة ممكنة في الانتخابات التشريعية المقبلة” في 17 ديسمبر القادم.



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