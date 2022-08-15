هيبة الدولة في احترام قرارات القضاء


Publié le Lundi 15 Août 2022 - 10:24قراءة: 0 د, 46 ث
      
بقلم الأستاذ بولبابه سالم


عدم تنفيذ الأحكام القضائية اغتصاب للقانون و إهانة للقاضي و اذلال للمتقاضي ،، هكذا وصف احمد صواب عدم تنفيذ الأحكام القضائية وهو يشير ذات يوم الى عدم تنفيذ الدولة لقرار المحكمة الإدارية القاضي بخصوص العقيد لطفي القلمامي .



و طبعا تحصل القلمامي على اعتذار من وزير الداخلية توفيق شرف الدين لكنه لم يكمل المطلوب بإنصافه و تنفيذ قرار القضاء .
قبل يومين اصدرت المحكمة الإدارية قرار يبطل عزل القضاة و يقضي بعودتهم الى عملهم ،، و في دولة تحترم مؤسساتها ينبغي تنفيذ القرار ففي ذلك احترام لهيبة الدولة التي تشكل السلطة القضائية ركنها الأصيل ،، لكن وزيرة العدل فاجأت الجميع باصدار بلاغ سريع عشية الاحد يتجاهل قرار المحكمة الإدارية و يتحدث عن تتبعات جزائية ضد القضاة الذين انصفهم القضاء و بالتالي و بدلا من استغلال قرار المحكمة الإدارية لإيجاد مخرج للأزمة يحفظ ماء وجه الجميع هاهي تصعد الأزمة نحو منعرج لا نعرف مداه و نهايته .
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Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 251364

Fathi  (Austria)  |Lundi 15 Août 2022 à 11h 19m |           
Hadhi el bidaya .....mazal...mazal......ce n ´est qu ´un debut...le corsaire a commence a montrer sa vraie.....figure avec ses soldats......ignorants et incompetents.......le pays est au bout de ses souffles...bientot ...la faillite......ses milices et chiens herants n ´auront pas le temps ....de prendre......la fuite....et le peuple aura son mot a dire .......



En continu...

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