كون وفاق اجرامي تخصص الاعتداء على الأملاك والأشخاص :محاصرة عنصر إجرامي محل 19 منشور تفتيش


Publié le Jeudi 11 Août 2022 - 10:19قراءة: 0 د, 23 ث
      
تمكّن أول أمس أعوان دورية أمنية تابعة للفرقة الثانية بالمصلحة الأولى بالإدارة الفرعية للتدخلات والنجدة بإدارة شرطة النجدة من محاصرة وإيقاف عنصر إجرامي خطير جدا محل 19 منشور تفتيش لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة من أجل السرقة ، بيع الخمر خلسة ، تكوين وفاق اجرامي للاعتداء على الأملاك العامة والخاصة والأشخاص ، العنف الشديد، إحداث الهرج والتشويش في الطريق العام.
باستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت بالاحتفاظ به وتحرير محضر بحث في الغرض لإحالته على القضاء.



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 251184



En continu...

Toutes les news...
| || | |
TV | Mosaique |Jawhara|IFM| |
الخميس 11 أوت 2022 | 13 محرم 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:53 19:18 16:11 12:31 05:33 03:56
Babnet
32°
Babnet32°Babnet% 45:الرطــوبة
تونــسBabnet26°
2.57 كم/س
:الــرياح
Babnet
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
32°-2633°-2538°-2634°-2841°-27
  • Avoirs en devises
    23862,1

  • (10 aout)
  • Jours d'importation
    116
  •              1 € = 3,21508 DT        1$ =3,15688 DT
  • Solde Compte du Trésor   (10 aout)   1235,7 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


All radio
Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
   