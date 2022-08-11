كون وفاق اجرامي تخصص الاعتداء على الأملاك والأشخاص :محاصرة عنصر إجرامي محل 19 منشور تفتيش

تمكّن أول أمس أعوان دورية أمنية تابعة للفرقة الثانية بالمصلحة الأولى بالإدارة الفرعية للتدخلات والنجدة بإدارة شرطة النجدة من محاصرة وإيقاف عنصر إجرامي خطير جدا محل 19 منشور تفتيش لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة من أجل السرقة ، بيع الخمر خلسة ، تكوين وفاق اجرامي للاعتداء على الأملاك العامة والخاصة والأشخاص ، العنف الشديد، إحداث الهرج والتشويش في الطريق العام.باستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت بالاحتفاظ به وتحرير محضر بحث في الغرض لإحالته على القضاء.