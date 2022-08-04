منع استعمال الكواد والدراجات النارية وسيارات الدفع الرباعي فى شاطئ القرية السياحية الشفار

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تصريح والي صفاقس فاخر الفخفاخ :(تسجيل صوتي) تصريح والي صفاقس فاخر الفخفاخ :(تسجيل صوتي)

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قال والي صفاقس فاخر الفخفاخ، أنه قد تم تقرير منع استعمال الكواد والدراجات النارية "سكوتر" وسيارات الدفع الرباعي 4×4 فى شاطئ القرية السياحية الشفار، بعد الاجتماع الذي جمعه، أمس الأربعاء 3 أوت 2022، مع متساكني هذه القرية بمقر " س ب س" دار الشباب بالشفار، وبحضور كل من رئيس بلدية المحرس محمد شنيور، المدير الجهوي لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بصفاقس وفاق قطاطا ورئيس جمعية صيانة قرية الشفار المصيفية سالم العجمي.وللإشارة فإن هذا الاجتماع أشرف على تنظيمه جمعية صيانة قرية الشفار المصيفية للاطلاع على مشاغل ومطالب متساكنى قرية الشفار السياحية.