سكرة: محاصرة مجرم خطير جدا محل 26 منشور تفتيش في قضايا اغتصاب وسلب

أطاح ليلة أمس أعوان فرقة الشرطة العدلية باريانة الشمالية بمجرم مصنف خطير جدا وذلك بعد محاصرته داخل حضيرة بناء ،وبالتحري معه تبين أنه محل 26 منشور تفتيش لفائدة هياكل قضائية وأمنية من أجل تورطه في قضايا اغتصاب قاصر ،و البراكاجات والسرقات والعقوق ،والاعتداء بالعنف الشديد.باستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بأريانة أذنت بالاحتفاظ به وتحرير محضر بحث في الغرض لإحالته على القضاء.