بنزرت : انتحار فتاة ألقت بنفسها من سطح عمارة

صورة توضيحية

Publié le Mercredi 27 Juillet 2022 - 22:10 قراءة: 0 د, 25 ث
      
اقدمت مساء يوم الأربعاء فتاة على الانتحار وذلك بعد أن ألقت بنفسها من فوق سطح احدى العمارات الكائنة وسط مدينة بنزرت حسب ما أفاد به مصدر امني لاذاعة شمس أف أم


واضاف نفس المصدر أن المصالح الامنية المختصة التي تحولت الى مكان الحادثة قامت بالمعاينات اللازمة وبعد إذن وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية ببنزرت تم رفع الجثة ونقلها الى للمستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة لعرضها على الطبيب الشرعي قصد تحديد الاسباب الحقيقية للوفاة .

كما تم الاذن ايضا بفتح بحث في الغرض لمعرفة دوافع الانتحار

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