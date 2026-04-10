Babnet   Latest update 20:15 Tunis

البنك المركزي يطرح ورقة نقدية جديدة من فئة 5 دنانير للتداول

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/65eeef6cc07be2.02269336_njoiheplmkgfq.jpg>
Bookmark article    Publié le Vendredi 10 Avril 2026 - 20:11 قراءة: 0 د, 37 ث
      
طرح البنك المركزي التونسي ورقة نقدية جديدة للتداول من فئة خمسة دنانير (صنف 2022) لها الرواج القانوني والقوة الإبرائية، وذلك بداية من يوم 10 أفريل 2026.**

وأوضحت مؤسسة الإصدار، في مذكرة موجهة إلى البنوك والديوان الوطني للبريد، أن هذه الورقة تحمل نفس التصاميم والخصائص وعلامات الأمان المعتمدة في الورقة النقدية المتداولة حاليا من نفس الفئة والصنف، باستثناء:


التغييرات الجديدة

* تاريخ الإصدار: تم استبداله ليصبح 25 جويلية 2025 عوضا عن 20 مارس 2022 مع طباعته في حجم أكبر

* التوقيعات: تحمل توقيع محافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري وتوقيع نائب المحافظ مراد عبد السلام.

التداول

وجاء في المذكرة أنه يتم تداول الورقة النقدية من فئة خمسة دنانير صنف 2022 بالتوازي مع الأوراق النقدية من نفس الفئة والصنف المتداولة حاليا.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 327219

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 10 أفريل 2026 | 22 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:21
18:51
15:59
12:28
05:52
04:22
الرطــوبة:
% 59
Babnet
Babnet28°
19° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet14°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
28°-14
29°-15
23°-14
23°-13
18°-13
  • Avoirs en devises 24344,1
  • (10/04)
  • Jours d'importation 101
  • 1 € = 3,40519 DT
  • (10/04)
  • 1 $ = 2,90421 DT
  • Solde Compte du Trésor     (08/04)     2242,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (08/04)   28168 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>