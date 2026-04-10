البنك المركزي يطرح ورقة نقدية جديدة من فئة 5 دنانير للتداول

طرح البنك المركزي التونسي ورقة نقدية جديدة للتداول من فئة خمسة دنانير (صنف 2022) لها الرواج القانوني والقوة الإبرائية، وذلك بداية من يوم 10 أفريل 2026.**