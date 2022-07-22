الصافي سعيد يصدر كتاب " جمهورية الخطر الداهم"


Publié le Vendredi 22 Juillet 2022 - 18:04 قراءة: 0 د, 24 ث
      
اصدر النائب السابق الصافي سعيد كتابا جديدا بعنوان " جمهورية الخطر الداهم" ( الديموفوبيا) .
وكتب الصافي سعيد في صفحته على الفايسبوك التدوينة التالية " الصافي سعيد في كتابه الجديد : جمهورية الخطر الداهم (الديموفوبيا)

صدر هذا الأسبوع عن دار سوتيميديا للنشر كتاب جديد للمفكر الصافي سعيد يحمل عنوان "جمهورية الخطر الداهم (الديموفوبيا)"، جاء هذا الكتاب في 400 صفحة. وقد اخترنا لكم جزء من المقدمة لتقديم هذا الاصدار الجديد. وسيكون الكتاب متوفرا في المكتبات بداية من هذا الأسبوع."



Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 250212

Kerker  (France)  |Vendredi 22 Juillet 2022 à 18h 42m |           
كمثل معظم المتحزّبين من عبيد السّلطة، هو رجل مقيّد بحبّ ذاته، يسعى لنفسه و لا للوطن. أنا لا أقبل أن أكون رئيسا يفرض عليّ أن أطبّق أوامر خارجيّة ترمي بتصنيف البشر بين الطبيعيّين (أصحاب الأنا، من لا يهمّهم و ضع غيرهم) و الإعتباريّين( من يهمّهم ضمان حقّ الجميع تحت قانون حام و محميّ). ثمّ يطلب منّي أن أقصي حقوق الأخيرين في حرّية التّنقّل و العمل و السّفر ؛ أمر آمر غير قادر أن يقوم به داخل وطنه، ذلك أنّ وطنه دولة القانون لا دولة الرّجال......
ندعو من الله الهداية و القوّة لبناء عهد جديد.

إذا الشعب يوما أراد الأمان
فلا بدّ من عتق النّظام
و لا بدّ للفرد أن يقتدي
بذي خلق و حسن مقام
فلا العلا يرجى من سخيف
و لا القوّة ترقّي الأسوة قوام
فمن صعد المراتب على عجل
ارتدّ إلى ما كان عليه حطام
فالقمم لا يبلغها مخلوق
إلاّ من كان بيده سلطان
مستمسكا بالعروة الوثقى
برعاية ملائكة الرّحمان
فلا تحزن على ما مضى
إنّ لك في كلّ يوم شان
دع الغشّ و همس المنى
و أجمل الحلال بالاحسان
............



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