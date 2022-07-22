الصافي سعيد يصدر كتاب " جمهورية الخطر الداهم"

اصدر النائب السابق الصافي سعيد كتابا جديدا بعنوان " جمهورية الخطر الداهم" ( الديموفوبيا) .وكتب الصافي سعيد في صفحته على الفايسبوك التدوينة التالية " الصافي سعيد في كتابه الجديد : جمهورية الخطر الداهم (الديموفوبيا)صدر هذا الأسبوع عن دار سوتيميديا للنشر كتاب جديد للمفكر الصافي سعيد يحمل عنوان "جمهورية الخطر الداهم (الديموفوبيا)"، جاء هذا الكتاب في 400 صفحة. وقد اخترنا لكم جزء من المقدمة لتقديم هذا الاصدار الجديد. وسيكون الكتاب متوفرا في المكتبات بداية من هذا الأسبوع."