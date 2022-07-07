الافراج عن كريم الدواس المدير العام السابق لشركة النقل بين المدن

قررت اليوم الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستىناف بتونس الافراج عن الرئيس المدير العام السابق لشركة النقل بين المدن كريم الدواس وذلك مقابل ضمان مالي قدره 100 الف دينار .وتتعلق القضية باتهام الدواس بإبرام صفقة مشبوهة لشراء حافلات من فرنسا لفائدة شركة النقل بين المدن وفق ما ورد في ملف القضية وقد حوكم الدواس ابتدائيا ب8 سنوات سجنا فاستأنف الحكم وقررت محكمة الاستئناف اليوم الافراج عنه وتاجيل القضية لجلسة 27 اكتوبر المقبل,