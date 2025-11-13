أعوان معهد المنجي بن حميدة لأمراض الأعصاب يقررون تنفيذ وقفة احتجاجية يليها إضراب يحدد موعده لاحقا

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6915e2a23cb748.34567219_ljiqpmogkenfh.jpg width=100 align=left border=0>

تقرر خلال اجتماع عام لأعوان معهد المنجي بن حميدة لأمراض الأعصاب، انعقد اليوم الخميس بمقر المعهد، تنفيذ وقفة احتجاجية مع حمل الشارة الحمراء، يليها إضراب سيحدد موعده لاحقا، وفق بلاغ للاتحاد الجهوي للشغل بتونس.



وتدارس الاجتماع "الوضع المهني والاجتماعي داخل المؤسسة وما يعانيه العاملون من تأخير في صرف الاستحقاقات المالية، وتراجع في ظروف العمل، ونقص فادح في الإطارات والأعوان، إلى جانب عدم احترام بعض الاتفاقيات الممضاة سابقًا"، حسب ذات البلاغ.









وفي ختام الاجتماع، قرر الأعوان تنفيذ وقفة احتجاجية مع حمل الشارة الحمراء كتحرك أولي دفاعًا عن الحق النقابي والمطالب المشروعة، على أن يتم لاحقًا تحديد موعد الإضراب الرسمي بالتنسيق مع المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بتونس.



وجرى الاجتماع العام بإشراف الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بتونس، جبران بوراوي وبحضور عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بتونس منير الشعري وممثلين عن الفرع الجامعي والجامعة العامة للصحة.