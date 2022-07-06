رئيس الجمهورية يدعو الى وضع حد لمظاهر الفوضى التي جدت ببعض المطارات

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دعا رئيس الجمهورية قيس سعيّد، لدى لقائه، الاربعاء، وزير النقل، ربيع المجيدي، والرئيس المدير العام لشركة الخطوط التونسية، خالد الشلي، الى وضع حدّ لمظاهر الفوضى التي جدّت ببعض المطارات كما حدث ليلة امس الثلاثاء.وأكد رئيس الدولة، خلال هذا اللقاء، الذي انتظم بقصر قرطاج، ضرورة تأمين الرحلات في مواعيدها وتوفير الظروف المناسبة للمسافرين.وشدّد سعيد، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، وجوب التصدي لكل من يحاول تعطيل السير العادي لقطاع النقل، لاسيما وان الصورة الأولى التي تنطبع لدى المسافر هي صورة الخدمات التي يقدمها ديوان الطيران المدني والمطارات والخطوط التونسية، وأي تأخير ينعكس سلبا على هذا المرفق العمومي الأساسي.يذكر ان الخطوط التونسية اعلنت، الجمعة 1 جويلية 2022 عن تسجيل اضطراب في عدد من مواعيد مرجعة ذلك الى تعطّل أشغال صيانة عدد من الطائرات بسبب شحّ قطع الغيار على المستوى العالمي الى جانب عدم انتظام في الحركة الجوية بعدد من المطارات الخارجية.وقد شكلت الخطوط التونسية بمقرها خلية الأزمة لتأمين عودة التونسيين العالقين بالمطارات ومتابعة تطور الوضع المتعلق بالاضطرابات التي تشهدها رحلات الناقلة الوطنية من والى مطار تونس قرطاج وتدارس الحلول للتسريع في العودة الى النسق العادي وانتظام الرحلات