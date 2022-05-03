محطة اللواج بالمهدية " تذاكر باللغة العبرية"‎‎


Publié le Mardi 03 Mai 2022 - 23:01 قراءة: 0 د, 33 ث
      
صدم ركاب محطة سيارات الأجرة "اللواج" بولاية المهدية خلال العيد من حمل تذاكر السفر مكتوبة باللغة العبرية على واجهتها الخلفية
وفي تصريح لاذاعة الديوان اف ام قال رئيس المكتب الجهوي للاتحاد التونسي لسيارات الأجرة "لواج" بالمهدية محمد فرج أن الشركة المستغلة لمحطة سيارات اللواج بالمهدية تفاجأت بدورها من وجود كتابة باللغة العبرية على واجهتها الخلفية في مخزون البكرات المخصص للتذاكر.


وقال أنه تم شرائه بطريقة قانونية من إحدى الشركات الخاصة ببيع الأدوات المكتبية بولاية المنستير والتي تقوم بتزويد المحطة بهذه النوعية من التذاكر منذ أكثر من 3 سنوات.


واوضح أن الوحدات الأمنية بالمهدية تحولت إلى المحطة وقامت بحجز حوالي 10 بكرات مكتوب على واجهتها الخلفية باللغة العبرية قائلا أنه تم استدعاء ممثل شركة.

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