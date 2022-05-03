بن عروس: القبض على عنصر تكفيري محل 8 قضايا إجرامية ومناشير تفتيش


Publié le Mardi 03 Mai 2022 - 11:16 قراءة: 0 د, 19 ث
      
تمكن أعوان فرقة مكافحة النشل ببن عروس امس من القبض على عنصر تكفيري محل منشوري تفتيش لفائدة هياكل قضائية وأمنية من أجل اتهامه في قضايا ذات صبغة إرهابية ،كما تبين أنه محل 8 محاضر عدلية من أجل الاعتداء بالعنف الشديد والاعتداء على الأملاك العامة والخاصة .



باستشارة النيابة العمومية بالمحكمة ببن عروس أذنت بالاحتفاظ به وتحرير محضر بحث في الغرض لإحالته على القضاء.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 245595



En continu

Toutes les news
| | | | |
TV | Mosaique | Jawhara| IFM| |
الثلاثاء 03 ماي 2022 | 2 شوال 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:48 19:12 16:03 12:23 05:23 03:46
Babnet
25°
 Babnet26° Babnet % 41 :الرطــوبة
تونــس Babnet16°
2.57 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
26°-1627°-1525°-1720°-1621°-15
  • Avoirs en devises
    24102,6

  • (29 avril)
  • Jours d'importation
    129
  •              1 € = 3,23981 DT        1$ =3,07426 DT
  • Solde Compte du Trésor   (29 avril)   1174,7 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


القرآن الكريم

   