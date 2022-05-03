بن عروس: القبض على عنصر تكفيري محل 8 قضايا إجرامية ومناشير تفتيش

تمكن أعوان فرقة مكافحة النشل ببن عروس امس من القبض على عنصر تكفيري محل منشوري تفتيش لفائدة هياكل قضائية وأمنية من أجل اتهامه في قضايا ذات صبغة إرهابية ،كما تبين أنه محل 8 محاضر عدلية من أجل الاعتداء بالعنف الشديد والاعتداء على الأملاك العامة والخاصة .باستشارة النيابة العمومية بالمحكمة ببن عروس أذنت بالاحتفاظ به وتحرير محضر بحث في الغرض لإحالته على القضاء.