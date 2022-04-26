التبيني يعترض على أحكام غيابية قضت بسجنه لسنة


Publié le Mardi 26 Avril 2022 - 21:36 قراءة: 0 د, 44 ث
      
اعترض النائب عن مجلس النواب المنحلّ فيصل التبيني على ثلاثة أحكام غيابية قضت في مجملها بسجنه حوالي عام واحد من أجل الثلب والإساءة إلى الغير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



ووفق اذاعة موزاييك, تتعلق الأحكام الثلاثة بشكايات رفعتها كلّ من بشرى بلحاج حميدة وصابرين القوبنطيني وناشطة بالمجتمع المدني، ضدّ فيصل التبيني على خلفية تدوينات فايسبوكية كان نشرها وحملت عبارات مهينة الشاكيات وثلبا لهنّ حسب عرائض الشكايات اللاتي قدمنها للقضاء.


وقد حضر التبيني بحالة سراح للاعتراض على الأحكام الغيابية الصادرة في حقّه، وطلب من هيئة الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس قبول اعتراضه شكلا وتأخير النظر في الأحكام الصادرة في حقّه إعداد وسائل الدفاع.

وقد استجابت هيئة المحكمة لطلب التبيني وقبلت اعتراضه شكلا وتأخير النظر في القضايا المرفوعة ضدّه إلى شهر ماي القادم.

وكانت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت حكمين يقضيان في مجملهما بسجن فيصل التبيني مدّة 10 أشهر، وتعلقا بالإساءة إلى الغير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

المصدر موزاييك


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