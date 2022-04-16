عمدون: هلاك طفل تحت عجلات القطار

لقي اليوم السبت 16 افريل 2022 طفل يبلغ من العمر حوالي سبع سنوات حتفه تحت عجلات القطار القادم من غار الدماء والمتجه إلى العاصمة عبر باجة .ووقع الحادث قرب مقطع السكة الحديدية بطريق عمدون.وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية في انتظار الكشف عن هوية الطفل وفق ما أكده مصدر من الحماية المدنية لمراسل موزاييك بالجهة إيهاب النفزي.المصدر - موزاييك