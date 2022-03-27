تطاوين: اختتام الدورة 41 للمهرجان الدولي للقصور الصحراوية

. ..

. .

اختتمت مساء أمس السبت في حي المهرجان بمدينة تطاوين، فعاليات الدورة 41 للمهرجان الدولي للقصور الصحراوية، التي كانت انطلقت يوم 23 مارس الجاري.وتابع وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، محمد إلياس حمزة، الذي أشرف على اختتام المهرجان، عروضا لعدة فقرات فرجوية أثثتها فرق الفنون الشعبية وجموع الفرسان والفرق الأجنبية من ليبيا ومصر وفلسطين، وقدمت لوحات زانها اللباس التقليدي للرجال والنساء والمرحول والألعاب الشعبية.كما حضر الأدوار النهائية لسباق الخيل، الذي شد جمهورا غفيرا، تابع سباقات الخيول العربية الأصيلة، إضافة إلى لوحات الفروسية التي قدمتها فرق من ليبيا.وثمن الوزير في تصريح ل"وات" الأجواء الطيبة التي جرت فيها دورة هذا المهرجان، الذي حجب لسنتين متتاليتين جراء وباء كوفيد-19، بمشاركة وفود شقيقة، إضافة الى السياحة الداخلية التي تعكس عمق تاريخ الجهة وتراثها.