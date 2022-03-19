السجن 10 أشهر في حق فيصل التبيني

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أصدرت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس حكمين يقضيان في مجملهما بسجن النائب فيصل التبيني مدة 10 أشهر، وتعلقا بالإساءة إلى الغير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.وحسب المعطيات المتوفرة فإن الدائرة الجناحية أصدرت حكما أول بسجن التبيني مدة 6 أشهر وذلك على خلفية شكاية كانت تقدمت بها الناشطة السياسية والحقوقية بشرى بلحاج حميدة.أما الحكم الثاني فقد قضى بسجن التبيني مدة 4 أشهر وذلك استنادا إلى شكاية تقدمت بها النائبة السابقة صابرين القوبنطيني.ويجدر التذكير بأن التبيني محال في القضيتين المرفوعتين ضده بحالة سراح.المصدر - موزاييك