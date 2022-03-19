السجن 10 أشهر في حق فيصل التبيني


Publié le Samedi 19 Mars 2022 - 07:59قراءة: 0 د, 26 ث
      
أصدرت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس حكمين يقضيان في مجملهما بسجن النائب فيصل التبيني مدة 10 أشهر، وتعلقا بالإساءة إلى الغير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

...

وحسب المعطيات المتوفرة فإن الدائرة الجناحية أصدرت حكما أول بسجن التبيني مدة 6 أشهر وذلك على خلفية شكاية كانت تقدمت بها الناشطة السياسية والحقوقية بشرى بلحاج حميدة.

أما الحكم الثاني فقد قضى بسجن التبيني مدة 4 أشهر وذلك استنادا إلى شكاية تقدمت بها النائبة السابقة صابرين القوبنطيني.
..


ويجدر التذكير بأن التبيني محال في القضيتين المرفوعتين ضده بحالة سراح.

المصدر - موزاييك

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 243021



  4.57% (470546 participants des 16+)

En continu

Toutes les news
| || | |
TV | Mosaique |Jawhara|IFM| |
السبت 19 مارس 2022 | 16 شعبان 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:58 18:32 15:53 12:34 06:25 04:58
Babnet
14°
Babnet15°Babnet% 82:الرطــوبة
تونــسBabnet12°
5.66 كم/س
:الــرياح
Babnet
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
15°-1215°-1117°-1017°-917°-9
  • Avoirs en devises
    23356,3

  • (18 mars)
  • Jours d'importation
    128
  •              1 € = 3,26352 DT        1$ =2,97460 DT
  • Solde Compte du Trésor   (18 mars)   629,2 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


   