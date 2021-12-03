سمير الوافي لوالي بن عروس: مالا كان تزور بعض محطات الحافلات اش تعمل؟؟

سخر الجمعة 3 ديسمبر، الاعلامي سمير الوافي من تصريح والي بن عروس الذي قال انه قام بضرب الجدار بقوة بعد شعوره بالالم بسبب الوضعية المزرية لمحطات القطار.
وقال الوافي مخاطبا الوالي "على أساس كنت تاخذ طيارة خاصة باش تتنقل سيد الوالي واليوم اكتشفت ظروف ركوب القطار في بلدك الثاني تونس !!!...".
وتابع مخاطبا الوالي "مالا كان تزور بعض محطات الكيران اش تعمل ؟؟...المهم كان زرتها ما تشلطش روحك حزنا وتأثرا ها سيد الوالي...!!!".
يذكر أن تصريح والي بن عروس الجديد عزالدين شلبي كان محور نقاش ونقد من قبل رواد الفيسبوك.
وفي تصريح اليوم الجمعة 3 ديسمبر 2021، لموزاييك أف أم، تحدّث الوالي عن الزيارات الفجئية التي قام بها لعدّة مناطق في ولاية بن عروس على غرار محطات القطار بكل من رادس والزهراء وبوقرنين.
وكشف أنّه عاين العديد من النقائص من حيث الإنارة والنظافة معبّرا عن غضبه من وضعية المحطات صرّح والي بن عروس قائلا '' ثمّ إخلال آخر لاحظته ليلة البارحة وآلامني جدا لدرجة أني ضربت بيدي على الحائط، النفق الذي يمرّ من تحته المتنقلون آيل للسقوط''.
وقال الوافي مخاطبا الوالي "على أساس كنت تاخذ طيارة خاصة باش تتنقل سيد الوالي واليوم اكتشفت ظروف ركوب القطار في بلدك الثاني تونس !!!...".
وتابع مخاطبا الوالي "مالا كان تزور بعض محطات الكيران اش تعمل ؟؟...المهم كان زرتها ما تشلطش روحك حزنا وتأثرا ها سيد الوالي...!!!".
يذكر أن تصريح والي بن عروس الجديد عزالدين شلبي كان محور نقاش ونقد من قبل رواد الفيسبوك.
وفي تصريح اليوم الجمعة 3 ديسمبر 2021، لموزاييك أف أم، تحدّث الوالي عن الزيارات الفجئية التي قام بها لعدّة مناطق في ولاية بن عروس على غرار محطات القطار بكل من رادس والزهراء وبوقرنين.
وكشف أنّه عاين العديد من النقائص من حيث الإنارة والنظافة معبّرا عن غضبه من وضعية المحطات صرّح والي بن عروس قائلا '' ثمّ إخلال آخر لاحظته ليلة البارحة وآلامني جدا لدرجة أني ضربت بيدي على الحائط، النفق الذي يمرّ من تحته المتنقلون آيل للسقوط''.
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