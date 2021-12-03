والي بن عروس: الدرج تحت سكة القطار آيل للسقوط وهذا الأمر آلمني جدا جدا

قال الجمعة 3 ديسمبر، والي بن عروس الجديد عز الدين شلبي انه خلال زيارته ليلة الخميس لمحطات القطار برادس والزهراء رصد عديد الاخلالات كما عاين ما وصفها الوضعية المزرية لهذه الفضاءات.واشار الوالي الي غياب الانارة في المحطات وايضا بعض الشوارع والانهج منتقدا عدم تحرك المسؤولين وقال ان ما رآه من اخلالات آلمه جدا.واضاف بأنه تألم لدرجة أنه ضرب يده على الحائط وقال " الدروج الي تتعدى منو الناس تحت سكة القطار آيل للسقوط ولا حياة لمن ينادي.." وقال مستنكرا في اشارة للمسؤولين " وقتاش يفيقو !! وقت تصير الكارثة ويسيل الدم وتموت الناس..هذا وقتاش يتعضو" مشددا على ان هذا امر غير مقبول.