سعيّد: كانوا يعتقدون أنني سأنخرط في مؤامراتهم ولكنهم أخطؤوا العنوان

أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الثلاثاء 30 نوفمبر 2021 بقصر قرطاج، على اجتماع المجلس الأعلى للجيوش.وأعرب رئيس الجمهورية عن أصدق عبارات الاعتزاز بوطنية القوات المسلحة العسكرية وبما تبذله من أعمال للحفاظ على الدولة والدفاع عن الوطن، كما ذكّر، في هذا الإطار، بدورها في تأمين سير الانتخابات والامتحانات الوطنية وفي حملات التلقيح.وشدّد رئيس الدولة على أن تونس قويّة بشعبها وبتاريخها الحافل بالبطولات والأمجاد وهي بحاجة إلى الصادقين المخلصين للوطن، مؤكّدا، في هذا الإطار، على مواصلة العمل بنفس العزيمة وبنفس الاستعداد من أجل إعلاء راية الوطن وتحمّل الأمانة كاملة للتصدّي لكل من يتربّص ببلادنا ولتحقيق آمال الشعب وعدم إيهامه بقوانين لن تجد طريقها إلى التطبيق.وأشار رئيس الجمهورية إلى أن الدولة ليست لقمة سائغة ومؤسساتها ستبقى قائمة، وبيّن أن كل من يعمل على ضرب الدولة أو التسلل إلى مؤسساتها فهو واهم.كما جدّد رئيس الدولة، بالمناسبة، التأكيد على العمل وفق الدستور والتمسّك باحترام الحقوق والحريات وتطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة.وشدد سعيد ’’على ضرورة تطبيق على الجميع على قدم المساواة, قائلا ’’فلا عمالة للخارج ستحميهم ولا مصاهرة ’ستُجديهم نفعا’’.وتابع قائلا ’’تُشترى ذمم البعض أو ما بقي من ضمائرهم بالاموال القذرة ويدعون أنهم يعملون لتحقيق مطالب الشعب,ولكن الزمن كشفهم والتاريخ اسقط عنهم اخر ورقة التوت’’ وفق تصريحه ’’.وأضاف قائلا ’’ كانوا يعتقدون في وقت من الأوقات أنني منهم ويمكن أن انخرط في مؤامراتهم ولكنهم أخطأوا العنوان’’ .