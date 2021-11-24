أعلنت وزارة النقل في بلاغ صباح اليوم الأربعاء 24 نوفمبر 2021 أنه تقرر إنهاء تكليف محمد رجب بمهام رئيس مدير عام ديوان الطيران المدني والمطارات.
إنهاء مهام رئيس مدير عام ديوان الطيران المدني والمطارات
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