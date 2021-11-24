إنهاء مهام رئيس مدير عام ديوان الطيران المدني والمطارات

Publié le Mercredi 24 Novembre 2021 - 11:50قراءة: 0 د, 7 ث
      
أعلنت وزارة النقل في بلاغ صباح اليوم الأربعاء 24 نوفمبر 2021 أنه تقرر إنهاء تكليف محمد رجب بمهام رئيس مدير عام ديوان الطيران المدني والمطارات.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 236700



En continu

Toutes les news

الأربعاء 24 نوفمبر 2021 | 19 ربيع الثاني 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:38 17:07 14:46 12:13 07:07 05:36
Babnet
20°
Babnet21°Babnet% 60:الرطــوبة
تونــسBabnet14°
1.54 كم/س
:الــرياح
Babnet
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
21°-1420°-1419°-1219°-1214°-10
  • Avoirs en devises
    20715,4

  • (23 nov)
  • Jours d'importation
    123
  •              1 € = 3,25883 DT        1$ =2,90056 DT
  • Solde Compte du Trésor   (23 nov)   1153,9 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة