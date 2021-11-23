بملابس فاضحة... نرمين صفر تنسحب من برنامج على اذاعة شمس بعد رفض المقدم ما اعتبرها ايحاءات جنسية

تم الاثنين 22 نوفمبر، استضافة الفنانة الاستعراضية نرمين صفر في برنامج مروحين على اذاعة شمس اف ام الذي يقدمه الصحفي سهيل الغيداوي.وظهرت نرمين صفر بملابس وصفها النشطاء بالفاضحة في استوديو البرنامج قبل ان تنسحب منه بعد أن تمسكت باستعمال عبارة "العضو الذكري" التي رفضها مقدم البرنامج ودعاها الي سحبها.وأثارت طريقة حديث نرمين صفر وظهورها بتلك الملابس عديد التفاعلات واستغرب النشطاء من السماح لها بدخول الاذاعة في تلك الهيئة معتبرين ان الملابس في حد ذاتها تمثل ايحاءات جنسية مشددين على ان الاعلام جعل من الحمقى مشاهير حسب تعبيرهم.