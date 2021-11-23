بملابس فاضحة... نرمين صفر تنسحب من برنامج على اذاعة شمس بعد رفض المقدم ما اعتبرها ايحاءات جنسية

Publié le Mardi 23 Novembre 2021 - 07:45 قراءة: 0 د, 29 ث
      
تم الاثنين 22 نوفمبر، استضافة الفنانة الاستعراضية نرمين صفر في برنامج مروحين على اذاعة شمس اف ام الذي يقدمه الصحفي سهيل الغيداوي.
وظهرت نرمين صفر بملابس وصفها النشطاء بالفاضحة في استوديو البرنامج قبل ان تنسحب منه بعد أن تمسكت باستعمال عبارة "العضو الذكري" التي رفضها مقدم البرنامج ودعاها الي سحبها.

وأثارت طريقة حديث نرمين صفر وظهورها بتلك الملابس عديد التفاعلات واستغرب النشطاء من السماح لها بدخول الاذاعة في تلك الهيئة معتبرين ان الملابس في حد ذاتها تمثل ايحاءات جنسية مشددين على ان الاعلام جعل من الحمقى مشاهير حسب تعبيرهم.




Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 236607



En continu

Toutes les news

الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 | 18 ربيع الثاني 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:38 17:07 14:47 12:13 07:06 05:35
Babnet
13°
 Babnet21° Babnet % 82 :الرطــوبة
تونــس Babnet12°
3.6 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
21°-1222°-1420°-1420°-1215°-13
  • Avoirs en devises
    20831,0

  • (22 nov)
  • Jours d'importation
    124
  •              1 € = 3,25819 DT        1$ =2,89389 DT
  • Solde Compte du Trésor   (22 nov)   1493,2 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة