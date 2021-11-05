العاصمة: حجز ما قيمته حوالي 4 مليون دينار من السجائر والبضائع المهربة

، قامت الليلة الماضية الوحدات التابعة لإدارة الشرطة البلديّة بمشاركة مختلف الوحدات الرّاجعة بالنظر لإقليم الأمن الوطني بتونس ووحدات الحرس الدّيواني بمداهمة عدد من المخازن المعدّة لتخزين البضائع المهرّبة بنهج الملاحة بتونس العاصمة.



وأسفرت هذه الحملة عن حجز كميات هامة من السّجائر والمعسّل والجيراك وبضائع مختلفة قدّرت قيمتها الماليّة الجمليّة بحوالي 4 مليون دينار .



ووفق بلاغ للداخلية, تم إيداع البضاعة المحجوزة بالمستودع التابع للدّيوانة التونسيّة ببن عروس.



