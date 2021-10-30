فتحي العيوني يسقط دعواه ضد عماد دغيج

أكد رئيس بلدية الكرم فتحي العيوني على أنه قام بإسقاط الدعوى التي رفعها ضد عماد دغيج، من أجل القذف والثلب.
ويذكر أن الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف بتونس قضت الجمعة 29 أكتوبر 2021 بسجن عماد دغيج مدة أربعة أشهر وذلك بسبب شكاية قدمها ضده رئيس بلدية الكرم فتحي العيوني .
وتعود القضية الى شهر سبتمبر 2019 عندما صرح رئيس بلدية الكرم فتحي العيوني في حوار عبر امواج اذاعة " اكسبرس اف ام" الى تعرضه لتهديدات بالقتل بعد تنفيذه لقرار المجلس البلدي المتعلق بتسمية المركب الرياضي بالكرم باسم الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي.
واضاف فتحي العيوني " تلقيت اتصال من عماد دغيج الذي اكد له انه غير راض بالقرار المذكور مشيرا إلى أنه لم يتخذ على محمل الجد تصريحات الأخير .
وتابع" بعد ايام قليلة من المكالمة قام عماد دغيج رفقة عدد من الأشخاص بالتوجه للمركب الرياضي اين عمدوا إلى طمس بعض الحروف من اسم الرئيس الراحل الباجي قائدالسبسي باستعمال الدهن .
واكد العيوني ان دغيج وجه له تهديد بالقتل من خلال فيديو قائلا له حضر روحك للكرتوش مؤكدا أنه اعلم وزارة الداخلية اين تم توفير حماية شخصية له في الابان بالإضافة إلى مكاتبة وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بتونس .
ويذكر أن الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف بتونس قضت الجمعة 29 أكتوبر 2021 بسجن عماد دغيج مدة أربعة أشهر وذلك بسبب شكاية قدمها ضده رئيس بلدية الكرم فتحي العيوني .
وتعود القضية الى شهر سبتمبر 2019 عندما صرح رئيس بلدية الكرم فتحي العيوني في حوار عبر امواج اذاعة " اكسبرس اف ام" الى تعرضه لتهديدات بالقتل بعد تنفيذه لقرار المجلس البلدي المتعلق بتسمية المركب الرياضي بالكرم باسم الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي.
واضاف فتحي العيوني " تلقيت اتصال من عماد دغيج الذي اكد له انه غير راض بالقرار المذكور مشيرا إلى أنه لم يتخذ على محمل الجد تصريحات الأخير .
وتابع" بعد ايام قليلة من المكالمة قام عماد دغيج رفقة عدد من الأشخاص بالتوجه للمركب الرياضي اين عمدوا إلى طمس بعض الحروف من اسم الرئيس الراحل الباجي قائدالسبسي باستعمال الدهن .
واكد العيوني ان دغيج وجه له تهديد بالقتل من خلال فيديو قائلا له حضر روحك للكرتوش مؤكدا أنه اعلم وزارة الداخلية اين تم توفير حماية شخصية له في الابان بالإضافة إلى مكاتبة وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بتونس .
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