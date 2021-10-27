وزيرة العدل تعلن تشكيل لجنة لمتابعة جرائم الاتجار بالبشر‎‎

أعلنت وزيرة العدل ليلى جفال اليوم الأربعاء 27 أكتوبر 2021 خلال ندوة صحفية نظمتها الهيئة الوطتية لمكافحة الاتجار بالاشخاص عن بعث لجنة تحت إشراف وزارتها وبمشاركة كل الوزارات ومنظمات المجتمع المدني المعنيّة بمكافحة جريمة الاتجار بالبشر ستعنى بمتابعة مخرجات تقرير الهيئة الذي سينشر اليوم .



