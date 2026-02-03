توقيع اتفاقية شراكة لتوفير ألف موطن شغل قار صلب مؤسسة دولية مختصة في مجال تكنولوجيات المعلومات

تولى كل من المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل حاتم دحمان والمدير العام لأحد المؤسسات الدولية الخاصة المختصة في مجال خدمات تكنولوجيات المعلومات والاستشارات والتحول الرقمي محمد بورقعة صباح اليوم الثلاثاء توقيع إتفاقية شراكة لتوفير ألف موطن شغل قار صلب المؤسسة.وتندرج هذه الاتفاقية، التي تم توقيعها خلال انعقاد النسخة الثالثة من منتدى المشغلين في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصالات والتحول الرقمي بالعاصمة في إطار برنامج كبار المشغّلين الذي تُنجزه وزارة التشغيل والتكوين المهني بالشراكة مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.ولفت وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوّد، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء الى ان المؤسسة الاقتصادية التي تم توقيع الاتفاقية معها اليوم تعد من بين المؤسسات الرائدة عالميا في مجال تكنولوجيات المعلومات حيث تغطي فروعها 70 دولة، وتشغل أكثر من 130 ألف مهندس.وأضاف رياض شود ان هذه المؤسسة منتصبة في قطب الغزالة لتكنولوجيات الاتصال بتونس إلا ان نشاطها محدود وهو ما دفعها إلى القيام بدراسة حول مناخ العمل في تونس والاستثمار وحول الكفاءات و الموارد البشرية من أجل تطوير وتعزيز خدماتها في تونس، ومن هذا المنطلق ارتأت انتداب 1000 مهندس تونسي.واوضح ان توقيع هذه الاتفاقية يندرج في إطار تكريس مبدأ التكامل بين القطاعين العام والخاص وتعزيز الدّور الاجتماعي للدّولة وتحقيق الإدماج الاقتصادي لفائدة كلّ الفئات.وأبرز أن فحوى هذه الاتفاقية يتناغم مع المقاربة التي تنتهجها الوزارة منذ مدة والتي تصبو الى ارساء علاقة تكامل بين القطاع العمومي والخاص حيث تتجه الوزارة الى جل المؤسسات الاقتصادية الناشطة في مختلف المجالات لتقديم عدد من الخدمات على غرار التكوين الأساسي و التكوين التكميلي والتكوين المستمر و تشخيص حاجياتهم من الكفاءات والموارد البشرية.وأشار وزير التشغيل في هذا الصدد الى ان هذه المؤسسات مدعوة في المقابل الى القيام بعملية انتداب بشكل عادل وبعقود غير محدّدة المدة وتحترم تشريعات مجلة الشغل في تونس حسب تقديره.ووجه بالمناسبة الدعوة الى كامل النسيج الاقتصادي في شتى القطاعات للمساهمة في إنجاح هذا البرنامج بهدف تحقيق التنمية والتشغيل وتطوير قدرتهم التنافسية مؤكدا إنفتاح الوزارة على جميع عروض المؤسسات الراغبة في الانتداب.من جانبه أفاد المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل حاتم دحمان ان مصالح الوكالة تتولى عبر شبكة مكاتب التشغيل والعمل المستقل الموجودة في كل ولايات الجمهورية تجميع ومعالجة عروض الشغل ونشرها و تنظيم حصص إعلام جماعية وفردية للباحثين عن شغل والتنسيق مع السلط الجهوية والمحلية بالجهات لتنظيم لقاءات مباشرة بين المؤسسات الاقتصادية والباحثين عن شغل وتنسيق وانجاز عمليات تكوين تكميلي وتأهيل عند الاقتضاء.وأضاف دحمان انه تم منذ ماي 2025 عقد اتفاقيات شراكة مع مؤسسات ناشطة في قطاع مكونات السيارات منتصبة في كامل ولايات الجمهورية التونسية مكنت من توفير 12 ألف موطن شغل قار.يذكر أن برنامج كبار المشغّلين يهدف بالخصوص إلى تلبية حاجيات المؤسسات الاقتصادية الكبرى من الموارد البشرية والكفاءات المطلوبة مع تكفل مصالح وزارة التشغيل والتكوين المهني بتقديم جملة من الخدمات المشخصة سواء على مستوى تنظيم عمليات الانتداب أو على مستوى توفير التكوين الأساسي والمستمر والتكميلي وإعادة التأهيل لتلبية هذه الحاجيات وتثبيت مواطن الشغل المتوفرة.