الاتحاد المنستيري يعلن ضم الظهير الايمن رائد بوشنيبة

اعلن الاتحاد الرياضي المنستيري مساء اليوم الثلاثاء عن ضم الظهير الايمن السابق للترجي الرياضي رائد بوشنيبة الى غاية 2028 وفق ما جاء على الصفحة الرسمية لفريق عاصمة الرباط على شبكة التواصل الاجتماعي.وكان فريق عاصمة الرباط قد اعلن سابقا عن ضم الظهير الايسر ايمن بن محمد الى غاية جوان 2027 و اللاعب الملغاشي بيهاجا تسيرافا الى غاية 2029 ومتوسط الميدان الهجومي آدم بوليلة بعقد يمتد الى غاية 30 جوان 2028كما تعاقد الاتحاد المنستيري مع اللاعب النيجيري لقمان قيلموري الى غاية جوان 2027.ويحتل ابناء المدرب طارق الجراية المركز الخامس ب33 نقطة في جدول الترتيب العام للبطولة التونسية.