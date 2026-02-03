Babnet   Latest update 19:18 Tunis

الاتحاد المنستيري يعلن ضم الظهير الايمن رائد بوشنيبة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69823a172618b9.11737928_qpengjohkmifl.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 03 Février 2026 - 19:07
      
اعلن الاتحاد الرياضي المنستيري مساء اليوم الثلاثاء عن ضم الظهير الايمن السابق للترجي الرياضي رائد بوشنيبة الى غاية 2028 وفق ما جاء على الصفحة الرسمية لفريق عاصمة الرباط على شبكة التواصل الاجتماعي.

وكان فريق عاصمة الرباط قد اعلن سابقا عن ضم الظهير الايسر ايمن بن محمد الى غاية جوان 2027 و اللاعب الملغاشي بيهاجا تسيرافا الى غاية 2029 ومتوسط الميدان الهجومي آدم بوليلة بعقد يمتد الى غاية 30 جوان 2028

كما تعاقد الاتحاد المنستيري مع اللاعب النيجيري لقمان قيلموري الى غاية جوان 2027.
ويحتل ابناء المدرب طارق الجراية المركز الخامس ب33 نقطة في جدول الترتيب العام للبطولة التونسية.
الثلاثاء 03 فيفري 2026 | 15 شعبان 1447
