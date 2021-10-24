انتشال جثة شاب جرفته مياه الأمطار في برج شكير

أفاد الناطق باسم الديوان الوطني للحماية المدنية معز تريعة، أن أعوان الحماية تمكنوا مساء يوم الأحد 24 أكتوبر 2021 من انتشال جثة شاب يبلغ من العمر 24 سنة جرفته مياه الأمطار بينما كان على متن سيارته في منطقة برج شكير بالعاصمة.
وأكد معز تريعة في تصريح للوطنية الأولى، أن عدد الوفيات جراء تهاطل الأمطار وسيلان المياه بلغ 3 وفيات (اثنين في تالة بالقصرين وضحية برج شكير).
ودعا تريعة إلى ضرورة التحلي باليقظة وتوخي الحذر وعدم المجازفة بعبور الأدوية ونقاط تجمع المياه.
وأكد معز تريعة في تصريح للوطنية الأولى، أن عدد الوفيات جراء تهاطل الأمطار وسيلان المياه بلغ 3 وفيات (اثنين في تالة بالقصرين وضحية برج شكير).
ودعا تريعة إلى ضرورة التحلي باليقظة وتوخي الحذر وعدم المجازفة بعبور الأدوية ونقاط تجمع المياه.
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