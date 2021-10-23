الزهروني محاصرة 3 اشقاء كونوا عصابة للإعتداء على الاملاك العامة والخاصة

تمكن اعوان مركز الامن الوطني بالزهروني أمس من محاصرة منزل بجهة حي حواص والقوا القبض بداخله على 3 اشقاء مفتش عنهم ومحل تتبع عدلي في عدة قضايا من اجل السرقة بالنطر وتكوين وفاق اجرامي قصد الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة والسلب .



وكشفت الابحاث معهم تورطهم في القيام بعدة جرائم سلب وبراكاجات.



باستشارة النياية العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 2 اذنت بالاحتفاظ بهم وتحرير محضر بحث في الغرض لاحالتهم على القضاء.



