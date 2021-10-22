لقاء ثلاثي بين سمير سعيد ومالك الزاهي ونورالدين الطبوبي

Publié le Vendredi 22 Octobre 2021 - 14:06قراءة: 0 د, 49 ث
التأم صباح اليوم لقاء جمع كل من وزير الإقتصاد والتخطيط سمير سعيد ووزير الشؤون الإجتماعية مالك الزاهي والأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي مرفوقا بعضوين من المكتب التنفيذي للمنظمة.

ووفق بلاغ لوزارة الاقتصاد, كان اللقاء مناسبة تم خلالها التطرق إلى الصعوبات والضغوطات التي يمر بها الوضع الإقتصادي والمالي وانعكاساتها السلبية على الواقع الإجتماعي.


كما تناولت الأطراف الثلاثة سبل الخروج من هذه الأزمة الإقتصادية والمالية العميقة تدريجيا من خلال وضع برنامج إصلاح هيكلي عاجل وإجراءات عملية تستهدف بالخصوص تنشيط الحياة الإقتصادية والرفع من نسق النمو وخلق الثروة بما يساعد على تعزيز الموارد العمومية حتى يتسنى توزيعها توزيعا عادلا ويمكن من المحافظة على المكاسب الإجتماعية ومزيد تطويرها فضلا عن ما تتيحه من فرص جديدة للتشغيل.


وأكدت الأطراف الثلاثة في هذا السياق، على دقة المرحلة وعمق الأزمة الإقتصادية والإجتماعية وما تتطلبه من جهود وتضحيات مشتركة، مشيرين إلى أهمية التشاور وتبادل الآراء والمقترحات مع كافة الفاعلين لوضع برنامج إنقاذ وإصلاح عميق قابل للتنفيذ في إطار توافق واسع يخدم المصلحة الوطنية ويكرس التلازم بين النماء الإقتصادي والرقي الإجتماعي.

Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 234714

Observateur  (Canada)  |Vendredi 22 Octobre 2021 à 14h 16m |           
ههههههههه وزرة بالإسم مجرد خدامة عند إلي ما يتسماش

Amir1  (Tunisia)  |Vendredi 22 Octobre 2021 à 14h 16m |           
من أجل "التقشف"...



En continu

Toutes les news

الجمعة 22 أكتوبر 2021 | 16 ربيع الأول 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:02 17:36 15:09 12:11 06:33 05:07
Babnet
28°
Babnet28°Babnet% 51:الرطــوبة
تونــسBabnet20°
3.09 كم/س
:الــرياح
Babnet
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
28°-2026°-2121°-1820°-1824°-17
  • Avoirs en devises
    21682,2

  • (21 oct)
  • Jours d'importation
    131
  •              1 € = 3,29255 DT        1$ =2,83004 DT
  • Solde Compte du Trésor   (21 oct)   1312,1 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة

لمحة عن وزراء حكومة نجلاء بودن