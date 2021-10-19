المنتخب التونسي للسيدات ينهي آخر حصة تدريبية في القاهرة

أنهى المنتخب التونسي للسيدات مساء اليوم الثلاثاء تحضيراته لمباراة الذهاب ضد المنتخب المصري المقررة يوم غد الإربعاء 20 أكتوبر 2021 بملعب بيترو سبورت بالقاهرة وذلك على الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت تونس في إطار تصفيات كأس إفريقيا للأمم 2022.



وشاركت في الحصة 20 لاعبة بعد إلتحاق كل من سامية عوني ، غادة عيادي، ألاء كعباشي و رانية عوينة بالمجموعة .

وستلتحق اللاعبة شيماء خمار مساء اليوم بمقر إقامة المنتخب مباشرة.



وكانت الحصة التدريبية الأخيرة والتي دامت حوالي ساعة فرصة للإطار الفني لضبط خياراته الفنية والتكتيكية لتحديد ملامح التشكيلة الأساسية التي ينوي الاعتماد عليها.



كما أنهى المدرب سمير الأندلسي الحصة بالتدرب على الكرات الثابتة .



وسيلعب المنتخب التونسي المباراة باللون الأبيض للاعبات والأصفر لحارسات المرمى في حين سيرتدي المنتخب المصري اللون الأحمر للاعبات والأزرق للحارسات.



