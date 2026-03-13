الشركة الوطنية للسكك الحديدية: صدور حكم قضائي ابتدائي في حق المعتدين على قطارات الضاحية الجنوبية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5ed731e11a3212.06112685_igolmnhejpqfk.jpg>

أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية ، عن صدور حكم قضائي ابتدائي حضوري بتاريخ 11 مارس 2026 يقضي بإيداع مرتكبي الإعتداء بالرشق بالحجارة لقطارات الضاحية الجنوبية، خلال السفرات الليلية ليوم 3 مارس 2026 على مستوى خط محطة الطاهر صفر مما أدى إلى تهشيم بلور عديد العربات ونشر حالة من الهلع في صفوف المسافرين ، بإحدى الإصلاحيّات لمدة ستة أشهر

وجاء هذا الحكم باعتبار جريمتي الإضرار عمدا بملك الغير ورمي مواد صلبة على عربات الغير متواردتين والانضمام إلى جمع من شأنه الإخلال بالرّاحة العامّة وكان القصد منه ارتكاب جريمة بعد إعتبار جريمة احداث الهرج والتشويش مندمجة فيها.

ودعت الشركة في بلاغ صادر عنها اليوم الجمعة، المواطنين إلى مراعاة المصلحة العامة والمساهمة في حماية الممتلكات العمومية وتأطير أفراد عائلاتهم من شبان وقصر حفاظا على هذه الممتلكات ودعما لضمان سير المرفق العمومي للنقل الحديدي.