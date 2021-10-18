حمة الهمامي : "وضع راضية الصحي صعب ومعقد جدا"

Publié le Lundi 18 Octobre 2021 - 12:47قراءة: 0 د, 19 ث
أكد الأمين العام لحزب العمال حمة الهمامي أن وضع زوجته راضية النصراوي الصحي صعب جدا ومعقد جدا وتفقد أحيانا النطق والقدرة على الحركة كما أرهقتها عديد الأمراض، وفق قوله.

وأضاف حمة الهمامي، في تصريح لاذاعة الديوان أف أم، أن وضعها سيتطلب نقلها إلى المستشفى العسكري في الأيام القادمة لتلقي العلاج.

في المقابل أوضح الهمامي أن معنويات زوجته مرتفعة.



Commentaires


4 de 4 commentaires pour l'article 234427

Citoyenlibre  ()  |Lundi 18 Octobre 2021 à 16h 46m |           
Vifs souhaits pour un prompt rétablissement .une femme qui mérite beaucoup de respect .D autre part il faut peut être arrêter de mêler Allah dans toutes les sauces ,surtout qu on n'a aucune preuve de son existence .

Sarramba  (United States)  |Lundi 18 Octobre 2021 à 16h 24m |           
؟؟؟؟؟ كعشرات الآلاف من التونسيين ؟؟؟؟

Observateur  (Canada)  |Lundi 18 Octobre 2021 à 16h 09m |           
Courage et que Allah la guérisse

Karimyousef  (France)  |Lundi 18 Octobre 2021 à 14h 36m |           
كل المساندة الى جميع العائلة في هذه الظروف الصحية الصعبة



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