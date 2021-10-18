حمة الهمامي : "وضع راضية الصحي صعب ومعقد جدا"

أكد الأمين العام لحزب العمال حمة الهمامي أن وضع زوجته راضية النصراوي الصحي صعب جدا ومعقد جدا وتفقد أحيانا النطق والقدرة على الحركة كما أرهقتها عديد الأمراض، وفق قوله.وأضاف حمة الهمامي، في تصريح لاذاعة الديوان أف أم، أن وضعها سيتطلب نقلها إلى المستشفى العسكري في الأيام القادمة لتلقي العلاج.في المقابل أوضح الهمامي أن معنويات زوجته مرتفعة.