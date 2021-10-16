وزير الداخلية يؤدي زيارة تفقد إلى مطار تونس قرطاج الدولي

أدّى مساء يوم السبت 16 أكتوبر 2021 وزير الداخلية "توفيق شرف الدين" مرفوقا بالمدير العام للأمن الوطني زيارة تفقد إلى مطار تونس قرطاج الدولي، إلتقى خلالها بأعوان وإطارات محافظة شرطة الحدود التابعة للإدارة العامة لشرطة الحدود والأجانب حيث عاين سير العمل وإطّلع على المنظومة المخصصة لتأمين المساحات الداخلية والخارجية للمطار وخاصة منظومات الرقابة والتفتيش في الحلول والمغادرة.





ووفق بلاغ للداخلية, تحادث الوزير مع كل الأعوان والإطارات المتعهدين بهذه المنظومة الأمنية حول سير وظروف العمل، مسديا تعليماته إليهم بضرورة مواصلة التحلّي باليقظة والانتباه حماية لهذه النقطة الحدودية مؤكّدا على ضرورة تطبيق القانون والتراتيب على الجميع دون أي استثناء وإسداء الخدمات الحدودية للمسافرين التونسيين والأجانب من مختلف الجنسيات في أحسن الظروف.



هذا والتقى الوزير بعديد المسافرين واستفسرهم عن ظروف الاستقبال وجودة الخدمات المسداة من طرف الوحدات الأمنية العاملة بالمطار.



