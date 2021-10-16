وزير الإقتصاد يبحث مع نظيره الليبي فرص تعزيز الشراكة بين البلدين

التقى وزير الإقتصاد والتخطيط سمير سعيد ظهر أمس بنظيره في حكومة الوحدة الوطنية الليبية الدكتور فاخر بوفرنة وزير التخطيط.

وكان اللقاء وفق بلاغ لوزارة الاقتصاد, مناسبة تطرق خلالها الجانبان بالخصوص الى الفرص والإمكانيات المتاحة في كل من تونس وليبيا لمزيد تعزيز التعاون والشراكة الإقتصادية بما يخدم مصالح البلدين و الشعبين الشقيقين.



وأكد الوزيران في ذات السياق علي أهمية تكثيف اللقاءات و التظاهرات بما يمكن القطاع الخاص في البلدين و كذالك الهياكل العمومية من استكشاف فرص الإستثمار و التبادل في كافة المجالات و الإستفادة منها لبناء شراكة إستراتيجية و متنوعة، خدمة للتنمية والرقي الإقتصادي والإجتماعي في كلا البلدين.





