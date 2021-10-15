العجبوني: السيناريو اللبناني أصبح قريبا من تونس

Publié le Vendredi 15 Octobre 2021 - 06:59قراءة: 0 د, 51 ث
نشر القيادي في حزب التيار الديمقراطي هشام العجبوني، تدوينة على صفحته على الفايسبوك إعتبر من خلالها التصنيف الإئتماني الجديد لتونس'Caa1' كارثة على الإقتصاد التونسي.

وقال العجبوني إن هذا التنصنيف " يعني دخول الإقتصاد التونسي في منعرج خطير واعتبار تونس دولة غير قادرة على الإيفاء بالتزاماتها".
كما دون العجبوني ان هذا التصنيف " يعني أن الطريق أصبحت معبّدة لنادي باريس"، مضيفا هذا التصنيف يعني أن السيناريو اللبناني أصبح قريبا من تونس".


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وكانت وكالة الترقيم الأمريكية "موديز"، أعلنت الخميس، عن تخفيض ترقيم تونس السيادي على المدى الطويل بالعملة الصعبة والعملة المحلية، من " B3" إلى "Caa1" ، مع  المحافظة على الآفاق السلبية.

كما راجعت "موديز"، ترقيم البنك المركزي التونسي، المسؤوول قانونيا عن الدفوعات المتعلقة بكل رقاع الحكومة، نحو الانخفاض من "B3 " إلى"Caa1"، مع المحافظة على آفاق سلبية.

وأفادت "موديز" بأن التخفيض من ترقيم تونس "يأتي تبعا لضعف الحوكمة، وتنامي الشك في قدرة الحكومة على إرساء اجراءات تكفل الاستجابة لحاجيات التمويل المرتفع بعنوان السنوات القادمة".



Commentaires


4 de 4 commentaires pour l'article 234258

Citoyenlibre  ()  |Vendredi 15 Octobre 2021 à 11h 08m |           
مخلفات سنوات النهضة واتباعها

Falfoul  (Tunisia)  |Vendredi 15 Octobre 2021 à 08h 52m |           
ايها العضو المجمد ...

Falfoul  (Tunisia)  |Vendredi 15 Octobre 2021 à 08h 50m |           

ماك كنت تستجدي في الفصل 8 كول الخرى بالمغارف تو ...

BenMoussa  (Tunisia)  |Vendredi 15 Octobre 2021 à 08h 09m |           
لتخفيض من ترقيم تونس "يأتي تبعا لضعف الحوكمة، وتنامي الشك في قدرة الحكومة على إرساء اجراءات تكفل الاستجابة لحاجيات التمويل المرتفع بعنوان السنوات القادمة"
هذا تقييم للمرسوم 117 وتبعاته



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