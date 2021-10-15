العجبوني: السيناريو اللبناني أصبح قريبا من تونس

نشر القيادي في حزب التيار الديمقراطي هشام العجبوني، تدوينة على صفحته على الفايسبوك إعتبر من خلالها التصنيف الإئتماني الجديد لتونس'Caa1' كارثة على الإقتصاد التونسي.وقال العجبوني إن هذا التنصنيف " يعني دخول الإقتصاد التونسي في منعرج خطير واعتبار تونس دولة غير قادرة على الإيفاء بالتزاماتها".كما دون العجبوني ان هذا التصنيف " يعني أن الطريق أصبحت معبّدة لنادي باريس"، مضيفا هذا التصنيف يعني أن السيناريو اللبناني أصبح قريبا من تونس".وكانت وكالة الترقيم الأمريكية "موديز"، أعلنت الخميس، عن تخفيض ترقيم تونس السيادي على المدى الطويل بالعملة الصعبة والعملة المحلية، من " B3" إلى "Caa1" ، مع المحافظة على الآفاق السلبية.كما راجعت "موديز"، ترقيم البنك المركزي التونسي، المسؤوول قانونيا عن الدفوعات المتعلقة بكل رقاع الحكومة، نحو الانخفاض من "B3 " إلى"Caa1"، مع المحافظة على آفاق سلبية.وأفادت "موديز" بأن التخفيض من ترقيم تونس "يأتي تبعا لضعف الحوكمة، وتنامي الشك في قدرة الحكومة على إرساء اجراءات تكفل الاستجابة لحاجيات التمويل المرتفع بعنوان السنوات القادمة".