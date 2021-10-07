رئيس الجمهورية في لقائه برئيس هيئة السوق المالية : هناك قضايا جارية متصلة بالسوق المالية ولا بد من تطهير جميع المؤسسات تلبية لإرادة الشعب‎‎

Publié le Jeudi 07 Octobre 2021 - 18:31قراءة: 0 د, 29 ث
استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الخميس 7 أكتوبر 2021 بقصر قرطاج، صالح الصايل، رئيس هيئة السوق المالية، الذي رفع إلى رئيس الدولة التقرير السنوي 25 للهيئة لسنة 2020.

واطلع رئيس الجمهورية على تطور السوق المالية التونسية ونشاط الهيئة.

وأكد رئيس الدولة على أن تونس بحاجة إلى سوق مالية تقوم على قواعد واضحة، مبينا أن هناك قضايا جارية متصلة بالسوق المالية ولا بد من تطهير جميع المؤسسات تلبية لإرادة الشعب ومحاسبة الضالعين فيها وتطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة ووضع حد للاختيارات والممارسات السابقة ولكل مظاهر الفساد والتلاعب بقوت التونسيين.



Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 233773

Nouri  ()  |Jeudi 07 Octobre 2021 à 18h 39m |           
يعرف يحسب ؟ باش يتلهى بالمالية !
ما يفرقش بين عشرة والف !



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