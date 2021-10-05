عبو: أهم ملفات فساد السياسيين موجودة في الداخلية وعلى رئيس الدولة إحالتها على القضاء

بالغنا في الفرحة بإجراءات 25 جويلية

هناك أطراف مع رئيس الجمهورية لها ملفات وممتلكات غير مبرّرة

سعيّد قادر على تغيير البلاد وهناك 3 إجراءات عليه القيام بها لإنقاذ تونس



أكد السياسي والمحامي محمد عبو، اليوم الثلاثاء 05 أكتوبر 2021، أن أهم الملفات المتعلقة بفساد السياسيين موجودة في وزارة الداخلية.وأضاف محمد عبو، خلال استضافته في ماتينال اذاعة شمس، أنه على رئيس الجمهورية قيس سعيّد إحالة هذه الملفات على القضاء.وقال عبو، أنهم عبروا عن فرحتهم بالإجراءات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم 25 و "ربّما بالغنا".وأبرز محمد عبو، أنه حذّر يوم 26 جويلية الفارط من الإجراءات التي أعلن عنها رئيس الدولة يوم 22 سبتمبر 2021.يشار ان رئيس الجمهورية قيس سعيد كان قد اعلن عن تفعيل الفصل 80 من الدستور واتخاذ اجراءات استثنائية في 25 جويلية 2021 والتي تم بمقتضاها تعليق اعمال مجلس نواب الشعب واعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي وعدد من الوزراءكما اصدر رئيس الجمهورية في 22 سبتمبر امرا رئاسيا (عدد117) تضمن تدابير استثنائية جديدة تتعلق بممارسة السلطة التشريعية وتدابير خاصة بممارسة السلطة التنفيذية، فضلا عن مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه والغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.وقال عبو، أن هناك أطراف مع رئيس الجمهورية لها ملفات وممتلكات غير مبرّرة.ودعا محمد عبو رئيس الجمهورية قيس سعيد لعدم استهداف حركة النهضة لأنها النهضة مشيرا إلى أن هذه الحركة هي أكثر طرف معروف بالفساد ولا يجب ضربها لأنها النهضة بل لأنها طرف فاسد وفق تعبيره.واعتبر محمد عبو أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد قادر على تغيير البلاد لكن عندما يبتعد عن الشعبوية.وأضاف محمد عبو أن هناك 3 إجراءات على رئيس الدولة القيام بها لإنقاذ تونس.وتتمثل الإجراءات التي تمكن من إنقاذ البلاد في تحديد سقف للإجراءات الحالية (مثلا موفى ديسمبر القادم) ومقاومة الفساد إضافة إلى حل البرلمان من داخل الدستور وإجراء الانتخابات ثم عرض مقترحات اللجنة التي يريد إحداثها سعيد على البرلمان الجديد.