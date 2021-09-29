الطبوبي: يجب أن يكون هناك توافق ورقابة ومساءلة "غير ذلك لن نقبله".

أفاد أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، اليوم الأربعاء، بأنه عندما تمت صياغة الدستور قيل إنه أفضل الدساتير ولكن لا يجب التملص من أن هناك أخطاء ويجب إصلاحها.وشدد نور الدين الطبوبي في تصريح لاذاعة شمس أف أم خلال إشرافه على اجتماع عام لموظفي وأعوان بنك البي هاش، لا يجب أن تكون لأحد اليد المطلقة بل يجب أن يكون هناك توافق ورقابة ومساءلة "غير ذلك لن نقبله".وأشار الطبوبي إلى أن الحل اليوم يكمن في الحوار والإقناع وتساءل هل الرئيس رئيس الشعب التونسي أو رئيس مجموعة معينة.وقال أمين عام المنظمة الشغيلة إنه يجب تجميع التونسيين على مشروع معين وتابع "أصبحنا نسمع أشياء لا تستقيم".