الطبوبي: يجب أن يكون هناك توافق ورقابة ومساءلة "غير ذلك لن نقبله".

Publié le Mercredi 29 Septembre 2021 - 13:40قراءة: 0 د, 35 ث
أفاد أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، اليوم الأربعاء، بأنه عندما تمت صياغة الدستور قيل إنه أفضل الدساتير ولكن لا يجب التملص من أن هناك أخطاء ويجب إصلاحها.

وشدد نور الدين الطبوبي في تصريح لاذاعة شمس أف أم خلال إشرافه على اجتماع عام لموظفي وأعوان بنك البي هاش، لا يجب أن تكون لأحد اليد المطلقة بل يجب أن يكون هناك توافق ورقابة ومساءلة "غير ذلك لن نقبله".

وأشار الطبوبي إلى أن الحل اليوم يكمن في الحوار والإقناع وتساءل هل الرئيس رئيس الشعب التونسي أو رئيس مجموعة معينة.

وقال أمين عام المنظمة الشغيلة إنه يجب تجميع التونسيين على مشروع معين وتابع "أصبحنا نسمع أشياء لا تستقيم".



Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 233274

Elmejri  ()  |Jeudi 30 Septembre 2021 à 04h 06m |           
الإتحاد وكثرة الأحزاب أصبحوا عبء على الشعب التونسي و رحيلهم
أضحى واجبا وطنيا تقتضيه مصلحة البلاد و العباد

Falfoul  (Tunisia)  |Mercredi 29 Septembre 2021 à 15h 23m |           
المستعمر يتكتك لتونس تكتيكا متكتكا و أعوان التنفيذ يلحسون تلحيسا ملحسا ... على شاكلة دزيتيلي هاني جيتك ...



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