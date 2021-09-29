يسلب السواق عند الإشارات الضوئية ... "ولد الحميرية" في قبضة مصلحة النجدة

Publié le Mercredi 29 Septembre 2021 - 10:03قراءة: 0 د, 28 ث
تمكن اعوان مصلحة النجدة من الاطاحة بمجرم خطير معروف بكنية "ولد الحميرية " حديث الخروج من السجن تخصص ترصد سواق السيارات بمفترق سيدي قاسم القريب من منطقة السيجومي مستغلا اكتظاظ الطريق وتعطل الاشارات الضوئية ثم يهاجم السواق بسيف كبير الحجم ويفتك منهم اموالهم وهواتفهم الجوالة وحقائبهم، وبعرض هويته على الناظم الآلي تبين انه محل 10 مناشير تفتيش في قضايا مماثلة باستشارة النياية العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 2 اذنت بالاحتفاظ به وتحرير محضر بحث في الغرض.

هذا وحاول المتهم خلال عملية مطاردته وايقافه الأعتداء على الاعوان بسيف كبير الحجم الا أنهم تمكنوا من السيطرة عليه وايقافه.

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