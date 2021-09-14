محمد عبو: صفحة فايسبوك تديرها شبكة التجسس ضغطت على وزارة الدفاع لشراء أسلحة تركية

Publié le Mardi 14 Septembre 2021 - 16:04 قراءة: 0 د, 49 ث
كشف الوزير السابق ومؤسس التيار الديمقراطي محمد في حوار عبر امواج اذاعة " اي اف ام" ان شبكات فايسبوكية تقوم بالدعاية لإقالة مسؤولين أمنيين في حال رفضوا الانصياع لها.
وقال محمد عبو " الشبكة التي تم تفكيكها ويقودها صاحب شركة إنتاج إعلامي تورطت في إدارة صفحة فايسبوكية للضغط على وزارة الدفاع من اجل شراء سلاح تركي".
وتابع محمد عبو " رفعت قضية ضد الصفحة الفايسبوكية في السابق مضيفا " إضعاف الدولة التونسية وصل الى مستويات كبيرة في الفترة الماضية".

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وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2، قرّرت يوم أمس الاثنين، فتح بحث تحقيقي في حق المشتبه بهم فيما بات يعرف بـ"قضية شركة انستالينغو" المنتصبة بمدينة القلعة الكبرى، والمختصة في صناعة المحتوى والاتصال الرقمي، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم هذه المحكمة، علي عبد المولى.

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Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 232374

Rommen  (Tunisia)  |Mardi 14 Septembre 2021 à 15h 35m |           
يا مخلوق مازال ما نقبتش عينيك
كيفاش مسؤول و أمني زادة و يبتز
ظاهر مسؤول من سلالة ال عبو



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