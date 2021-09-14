محمد عبو: صفحة فايسبوك تديرها شبكة التجسس ضغطت على وزارة الدفاع لشراء أسلحة تركية

كشف الوزير السابق ومؤسس التيار الديمقراطي محمد في حوار عبر امواج اذاعة " اي اف ام" ان شبكات فايسبوكية تقوم بالدعاية لإقالة مسؤولين أمنيين في حال رفضوا الانصياع لها.
وقال محمد عبو " الشبكة التي تم تفكيكها ويقودها صاحب شركة إنتاج إعلامي تورطت في إدارة صفحة فايسبوكية للضغط على وزارة الدفاع من اجل شراء سلاح تركي".
وتابع محمد عبو " رفعت قضية ضد الصفحة الفايسبوكية في السابق مضيفا " إضعاف الدولة التونسية وصل الى مستويات كبيرة في الفترة الماضية".
اقرأ أيضا: "قضية شركة انستالينغو": فتح بحث تحقيقي في حق المشتبه بهم والاحتفاظ بـ6 أشخاص على ذمة البحث
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2، قرّرت يوم أمس الاثنين، فتح بحث تحقيقي في حق المشتبه بهم فيما بات يعرف بـ"قضية شركة انستالينغو" المنتصبة بمدينة القلعة الكبرى، والمختصة في صناعة المحتوى والاتصال الرقمي، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم هذه المحكمة، علي عبد المولى.
الفيديو: الدقيقة 12
وقال محمد عبو " الشبكة التي تم تفكيكها ويقودها صاحب شركة إنتاج إعلامي تورطت في إدارة صفحة فايسبوكية للضغط على وزارة الدفاع من اجل شراء سلاح تركي".
وتابع محمد عبو " رفعت قضية ضد الصفحة الفايسبوكية في السابق مضيفا " إضعاف الدولة التونسية وصل الى مستويات كبيرة في الفترة الماضية".
اقرأ أيضا: "قضية شركة انستالينغو": فتح بحث تحقيقي في حق المشتبه بهم والاحتفاظ بـ6 أشخاص على ذمة البحث
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2، قرّرت يوم أمس الاثنين، فتح بحث تحقيقي في حق المشتبه بهم فيما بات يعرف بـ"قضية شركة انستالينغو" المنتصبة بمدينة القلعة الكبرى، والمختصة في صناعة المحتوى والاتصال الرقمي، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم هذه المحكمة، علي عبد المولى.
الفيديو: الدقيقة 12
Commentaires
1 de 1 commentaires pour l'article 232374