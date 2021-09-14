محسن مرزوق: حركة طالبان تفوقت على تونس في تشكيل الحكومة

قال اليوم الثلاثاء رئيس حركة مشروع تونس محسن مرزوق بأن حركة طالبان الأفغانية المتطرفة تفوقت على تونس بعد اعلانها عن تشكيل الحكومة مباشرة بعد تسلمها مقاليد الحكم .واشار مرزوق في حوار على اذاعة شمس’ الى أن لبنان أيضا شكل حكومته ,مستنكرا تباطئ رئيس الجمهورية في تعيين رئيسا للحكومة الى حد اللحظة.وأرجع مرزوق عدم الاعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة الى حد الأن الى عدم الاتفاق حول هدف هذه الحكومة رغم أن أهدافها واضحة وأولها مجابهة جائحة كورونا والنهوض بالوضع الاقتصادي المتردي للبلاد التونسية بحسب تعبيره .يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد لم يعلن الى حد اليوم عن تعيين رئيسا للحكومة , في المقابل دعت مجموعة الدول السبع الى ضرورة تشكيل رئيسا للحكومة في أقرب وقت.وكان قيس سعيد قد أعلن يوم السبت في تصريحات اعلامية بأنه يسعى لتشكيل الحكومة الجديدة في أقرب الأجال ,قائلا ’’أسعى لاختيار الأشخاص الذين لا تشوبهم شائبة وقادرين على تحمل ثقل الأمانة .