النائب فؤاد ثامر يعلن عن استقالته من "قلب تونس" احتجاجا على "دعوة الخليفي الى التدخل الاجنبي في الشان الداخلي"

اعلن فؤاد ثامر، النائب بالبرلمان المعلق نشاطه منذ 25 جويلية الماضي،عن استقالته من حزب قلب تونس، معللا ذلك إلى جملة من الأسباب لاسيما ما اعتبره "دعوة صريحة من رئيس كتلة قلب تونس اسامة الخليفي للتدخل الأجنبي في الشأن الداخلي خلال مداخلته في اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي أمس الثلاثاء في مدينة فيينا بالنمسا".
واضاف النائب ثامر في تصريح اليوم الاربعاء لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن التدخل الخارجي في الشأن الداخلي، خط أحمر لا يمكن المساومة أو التنازل بخصوصه، مشيرا إلى ان الوضع داخل الحزب وخاصة عدم التجاوب مع الدعوات للقيام بمراجعات بتغيير قياداته وتوجهاته، دفع بعدد من منخرطيه إلى الاسقالة أو تعليق نشاطهم".
وكان رئيس كتلة قلب تونس اسامة الخليفي دعا في مداخلته خلال الجلسة العامة لمؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي لرؤساء البرلمان، وردت في مقطع فيديو إلى "تشكيل وفد برلماني لزيارة تونس والتعرف على أوضاع البرلمان ونوابه، والوقوف إلى جانب تونس، واتخاذ موقف مساند للديمقراطية".
واعتبرالخليفي في تدخله أن "حضور تونس لهذه الجلسة هو اعتراف من الاتحاد البرلماني الدولي، بأن بلادنا تعيش على وقع انحراف قانوني ودستوري خطير على المؤسسات الدستورية من خلال تعطيل عمل البرلمان ومنعه من الانعقاد والتضييق على الحريات".
وأشار الخليفي في تدوينة على صفحته اليوم الاربعاء على شبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك" إلى أنه من "المنتظر أن يقوم الاتحاد البرلماني الدولي بتشكيل فريق مكون من عدد من البرلمانيين يمثلون مختلف المناطق الجغرافية للقيام بزيارة ميدانية إلى تونس للوقوف عن كثب على الأزمة البرلمانية والسياسية التي تعيشها تونس الآن وإحاطة برلمانات العالم بنتيجة الزيارة".
وكان رئيس البرلمان راشد الغنوشي، افاد في تدوينة على صفحته الرسمية بشبكة التواصل "فايسبوك" أنه تلقى دعوة بصفته رئيس مجلس نواب الشعب، من الإتحاد البرلماني الدولي للمشاركة في مؤتمرينظمه الاتحاد، وإلقاء كلمة بالعاصمة فيينا بالنمسا خلال الفترة من 6 إلى 9 سبتمبر 2021 مضيفا انه تم تفويض النائبين أسامة الخليفي وفتحي العيادي (حركة النهضة) لتمثيل رئيس مجلس نواب الشعب في هذا المؤتمر، وذلك بالنظر للظروف الاستثنائية التي تمر بها تونس.
وكان رئيس الجمهورية اعلن في 25 جويلية المنقضي عن عدد من الاجراءات الاستثنائية من بينها تعليق صلاحيات المجلس النيابي ورفع الحصانة عن النواب .
وتأتي استقالة فؤاد ثامر من حزب قلب تونس والممثل ب28 نائبا في البرلمان، بعد استقالة كل من الناطق الرسمي باسم الحزب الصادق جبنون والنائبة شيراز الشابي، واعلان النائب جوهر المغيربي،عن تعليق كافة انشطته صلب الحزب.
يشار من جهة اخرى ان قاضي التحقيق لدى محمكة قسنطينة قرر يوم 4 سبتمبر الحالي، ايداع كل من رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي وشقيقه النائب عن الكتلة النيابية للحزب غازي القروي، السجن بتهمة دخول الأراضي الجزائرية بطريقة غير شرعية.
واضاف النائب ثامر في تصريح اليوم الاربعاء لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن التدخل الخارجي في الشأن الداخلي، خط أحمر لا يمكن المساومة أو التنازل بخصوصه، مشيرا إلى ان الوضع داخل الحزب وخاصة عدم التجاوب مع الدعوات للقيام بمراجعات بتغيير قياداته وتوجهاته، دفع بعدد من منخرطيه إلى الاسقالة أو تعليق نشاطهم".
وكان رئيس كتلة قلب تونس اسامة الخليفي دعا في مداخلته خلال الجلسة العامة لمؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي لرؤساء البرلمان، وردت في مقطع فيديو إلى "تشكيل وفد برلماني لزيارة تونس والتعرف على أوضاع البرلمان ونوابه، والوقوف إلى جانب تونس، واتخاذ موقف مساند للديمقراطية".
واعتبرالخليفي في تدخله أن "حضور تونس لهذه الجلسة هو اعتراف من الاتحاد البرلماني الدولي، بأن بلادنا تعيش على وقع انحراف قانوني ودستوري خطير على المؤسسات الدستورية من خلال تعطيل عمل البرلمان ومنعه من الانعقاد والتضييق على الحريات".
وأشار الخليفي في تدوينة على صفحته اليوم الاربعاء على شبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك" إلى أنه من "المنتظر أن يقوم الاتحاد البرلماني الدولي بتشكيل فريق مكون من عدد من البرلمانيين يمثلون مختلف المناطق الجغرافية للقيام بزيارة ميدانية إلى تونس للوقوف عن كثب على الأزمة البرلمانية والسياسية التي تعيشها تونس الآن وإحاطة برلمانات العالم بنتيجة الزيارة".
وكان رئيس البرلمان راشد الغنوشي، افاد في تدوينة على صفحته الرسمية بشبكة التواصل "فايسبوك" أنه تلقى دعوة بصفته رئيس مجلس نواب الشعب، من الإتحاد البرلماني الدولي للمشاركة في مؤتمرينظمه الاتحاد، وإلقاء كلمة بالعاصمة فيينا بالنمسا خلال الفترة من 6 إلى 9 سبتمبر 2021 مضيفا انه تم تفويض النائبين أسامة الخليفي وفتحي العيادي (حركة النهضة) لتمثيل رئيس مجلس نواب الشعب في هذا المؤتمر، وذلك بالنظر للظروف الاستثنائية التي تمر بها تونس.
وكان رئيس الجمهورية اعلن في 25 جويلية المنقضي عن عدد من الاجراءات الاستثنائية من بينها تعليق صلاحيات المجلس النيابي ورفع الحصانة عن النواب .
وتأتي استقالة فؤاد ثامر من حزب قلب تونس والممثل ب28 نائبا في البرلمان، بعد استقالة كل من الناطق الرسمي باسم الحزب الصادق جبنون والنائبة شيراز الشابي، واعلان النائب جوهر المغيربي،عن تعليق كافة انشطته صلب الحزب.
يشار من جهة اخرى ان قاضي التحقيق لدى محمكة قسنطينة قرر يوم 4 سبتمبر الحالي، ايداع كل من رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي وشقيقه النائب عن الكتلة النيابية للحزب غازي القروي، السجن بتهمة دخول الأراضي الجزائرية بطريقة غير شرعية.
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