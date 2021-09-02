رئيس حمعية القضاة يتهم الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بنابل بالسيطرة على الحركة القضائية

اتهم رئيس حمعية القضاة التونسيين انس الحمايدي في تصريح اعلامي عقب ندوة صحفية الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بنابل بالسيطرة والتدخل في الحركة القضائية بهدف تطويع القضاء لغاياته معبرا أن بصماته كانت واضحة جدا في الحرة القضائية الاخيرة.



وأشار الحمايدي أن الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بنابل معروف لدى الرأي العام بتدخله في قضايا مثل قضية النائب زهير مخلوف أو قضية رجل الأعمال مراد الخشين أو قضية صاحب احدى القنوات التلفزية في علاقة بحادث مرور خلف 6 أرواح بشرية، والتسبب حسب قوله في خسارة الدولة التونسية فما يناهز 8 مليارات.



وبين أن جميع القضاة الذين لا يستجيبون له يقع هرسلتهم ونقلتهم في مقابل ترقية المساعدين والقضاة الذين يستجيبون لرغباته قائلا إن قضية النائب زهير مخلوف أكبر مثال على ذلك.





حركة قضائية بمعايير العلاقات الشخصية والقرب من المجلس الأعلى للقضاء





واعتبر أنس الحمايدي أن الحركة القضائية الأخيرة تشوبها عدة خروقات وتفتقر للرؤية الاصلاحية بالاضافة لتسجيل تراجع كبير في عدة نقاط.



وتحدث الحمايدي في تصريحه عن غياب التشارك في اعداد الحركة القضائية وعدم الاستماع للمسؤولين القضائيين أو ممثلي الهياكل القضائية، وعدم تقديم تقرير مفصل من المجلس الأعلى للقضاء يشرح رؤيته للحركة القضائية.



وفي علاقة بالتسميات نبه الحمايدي من عدم مراجعة الخطط القضائية الكبرى المفصلية التي يتم عن طريقها أصلاح ملف القضاء، والتعاطي حسب قوله بمعايير العلاقات الشخصية والقرب من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء ورئيسة مجلس القضاء العدلي والوكيل العام بمحكمة الاستئناف بنابل .



المصدر - شمس



