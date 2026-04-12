وزير الخارجية يدعو الدول الأعضاء في تجمع الساحل والصحراء إلى بذل جهود مشتركة ومتناسقة لتنشيط التجمع وتفعيل دوره

أبرز وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي أن التحديات الماثلة التي تشهدها المنطقة، تدعو الدول الأعضاء في تجمع الساحل والصحراء إلى بذل جهود مشتركة ومتناسقة لتنشيط التجمع وتفعيل دوره في تعزيز التعاون والتكامل والتنمية في المنطقةِ.واعتبر الوزير، في كلمةً ألقاها في الاجتماع الوزاري المنعقد على إثر إعادة افتتاح المقر الدائم للأمانة التنفيذية لتجمع الساحل والصحراء (س-ص)، يوم أمس السبت بطرابلس، أن تراجعِ الثقة في النظام متعدّد الأطراف ودخول العالم في مرحلةِ ركودِ المساعدات، يدعو الدول الأعضاء في تجمع س-ص، أكثر من أي وقت مضى، إلى مزيد التضامن والتكاتف والانخراط الجماعي في إطار مقاربة تشاركية تكون آلياتها واضحة وفعالة وناجزة.وأكد، في هذا السياق، التزام تونس بدعم تجمع دول الساحل والصحراء وتعزيز دوره في خدمة السلم والأمن والتنمية الاقتصادية في المنطقة وفي القارة الإفريقية مبرزا التحديات الماثلة التي تشهدها المنطقة.ودعا، وفق بلاغ نشرته وزارة الخارجية اليوم الأحد، إلى دعم جهود السلام والحوار والمصالحة والعدالة الاجتماعية في الدول الأعضاء التي تشهد صراعات وأزمات، والعمل على حل النزاعات بالطرق السلمية والسياسية والدبلوماسية والقانونية، وفقا لميثاق الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والمبادئ والقيم التي ينبني عليها التجمع، مع الاحترام الكامل لسيادة الدول وخياراتها الوطنية.كما أوصى بالارتقاء بمستوى التنسيق والتعاون الأمني بين الدول الأعضاء لمواجهة التهديدات الإرهابية والجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع والاستفادة من الخبرات والمبادرات الإقليمية والدولية ذات العلاقة في هذا المجال حاثا على تنفيذ مشاريع وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تستجيب لاحتياجات وتطلعات الشعوب الساحلية والصحراوية وتساهم في تحسين مستويات المعيشة والرفاهية والتماسك الاجتماعي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.واقترح الوزير تعزيز التكامل الإقليمي والقاري بين الدول الأعضاء وتسهيل حركة التجارة البينية والخدمات ورأس المال وتشجيع الاستثمار والسياحة والتبادل الثقافي والاستفادة من الآليات المتاحة على مستوى القارة الإفريقية في هذا المجال لاسيما السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا "الكوميسا" والمنطقة القارية الإفريقية للتبادل الحر "زليكاف".وأجرى النفطي، وفق بلاغ الوزارة، بالمناسبة عددا من اللقاءات الثنائية مع نظرائه من الدول الإفريقية المشاركة في هذا الاجتماع تناولت أهمية وضع جملة المقترحات التي تم التداول في شأنها بالإضافة إلى السبل الكفيلة بتطوير التعاون مع بلدانهم.